Врагов похороним! Сенатор предостерегла от участия в терактах в Крыму

В Крыму силовики задержали двоих исламистов, которые планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Утверждается, что они были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». После теракта радикалы намеревались добраться до Сирии транзитом через Украину и Турцию.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что полуостров надежно защищен от террористов, и предостерегла от провокаций.

«В Севастополе есть четыре кладбища: английское, немецкое, итальянское, турецкое. Это напоминание о том, что к нам приезжать нужно только с миром, добром. Те, кто приходит с другими задачами, как правило, остаются лежать в крымской земле. Поэтому не рекомендую нарушать Конституцию РФ, потому что наказывать будем строго, в соответствии с законом», — сказала она.

Ковитиди отметила, что понимает привлекательность региона для террористов, но, по ее словам, ситуация на полуострове полностью контролируется правоохранительными органами.