В сети появилась стенограмма первых показаний сестёр Хачатурян
Опубликована стенограмма первых показаний сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила. Их слова приводит телеграм-канал Mash. Дата дачи показаний не уточняется.
Из слов средней сестры Ангелины следует, что в день убийства, 27 июля 2018 года, отец помолился рано утром, поговорил со старшей дочерью Кристиной и ушёл дальше спать. Помимо этого девушка сообщила о многочисленных случаях сексуального насилия со стороны отца, происходивших до событий 27 июля. Отмечается, что одна из таких ситуаций, когда отец принуждал её и сестёр к оральному и анальному сексу, произошла накануне убийства, 21 июля.
Старшая сестра, Кристина сразу призналась в убийстве. Девушка также подтвердила сказанное Ангелиной, подробно описав взаимоотношения в семье. Далее она рассказала, что после того, как отец уснул, девушки приняли решение «дать ему отпор». Они взяли ключи от его машины, где, как они знали, хранился нож. Спустя некоторое время Михаил проснулся и, по словам Кристины, начал вызвать дочерей к себе и задавать странные вопросы. Не получив ответа, он распылял им в глаза перцовый баллончик.
К 16:00 часам девушки приняли единогласное решение убить тирана, следует из показаний Кристины. Они распределили действия.
«Мария [младшая сестра] должна была взять нож и наносить им удары по телу отца, Ангелина должна была наносить удары молотком по голове отца, а я должна была распылить перцовым баллончиком по его лицу, чтобы он потерял ориентацию», — рассказала Кристина.
Также она добавила, что убить отца было решено, когда он уснёт. О плане действий девушки никому не сообщили. «Решились на это осознанно», — заявила старшая сестра.
Ранее Ярослав Пакулин, адвокат младшей из сестёр Марии Хачатурян, рассказал НСН о международной поддержке девушек. В данный момент, по его словам, защита занята изменением мнения о виновности сестёр и попытками добиться переквалификации статьи. Сейчас им вменяют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Наказание по статье варьируется от восьми до двадцати лет лишения свободы.
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