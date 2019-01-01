В сети появилась стенограмма первых показаний сестёр Хачатурян

Старшая сестра, Кристина сразу призналась в убийстве. Девушка также подтвердила сказанное Ангелиной, подробно описав взаимоотношения в семье. Далее она рассказала, что после того, как отец уснул, девушки приняли решение «дать ему отпор». Они взяли ключи от его машины, где, как они знали, хранился нож. Спустя некоторое время Михаил проснулся и, по словам Кристины, начал вызвать дочерей к себе и задавать странные вопросы. Не получив ответа, он распылял им в глаза перцовый баллончик.

К 16:00 часам девушки приняли единогласное решение убить тирана, следует из показаний Кристины. Они распределили действия.

«Мария [младшая сестра] должна была взять нож и наносить им удары по телу отца, Ангелина должна была наносить удары молотком по голове отца, а я должна была распылить перцовым баллончиком по его лицу, чтобы он потерял ориентацию», — рассказала Кристина.

Также она добавила, что убить отца было решено, когда он уснёт. О плане действий девушки никому не сообщили. «Решились на это осознанно», — заявила старшая сестра.