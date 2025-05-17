Мошенники начали рассылать фейки о проверке графика отключений воды

Мошенники рассылают гражданам сообщения о проверке графика отключений горячей воды якобы от имени управляющих компаний, муниципальных служб или сервисов госуслуг. Об этом рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с РИА Новости.

Аферисты могут отправлять послания по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях.

«В теле письма - фраза вроде "Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу" или "Проверьте, когда отключат горячую воду в Вашем доме" и ссылка, ведущая не на официальный ресурс, а на поддельный сайт либо на установку вредоносного ПО», - отметил юрист.

Из-за перехода на поддельные сайты мошенники могут перехватить доступ к профилю и рассылать спам, или же установить на устройство ворующий данные вирус. Как отметил юрист, в случае перехода по вредоносной ссылке следует как можно быстрее сменить пароли, проверить устройство с помощью антивируса, отключить автозаполнение в браузере. Если гражданин выявил списания с банковских счетов, необходимо подать в банк заявление о несанкционированной операции. Кроме того, нужно зафиксировать случившееся, обратившись в полицию. Рассылку фишинговых сообщений и установку вредоносных программ могут квалифицировать по статьям о мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации или создании, использовании и распространении вредоносного ПО.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с отправкой электронных писем, похожих на настоящие сообщения от Google.

