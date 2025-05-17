Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США

Рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США, с AAA он опустился до AA1. Об этом говорится в заявлении международной организации.

«Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства Соединенных Штатов Америки (США) с AAA до AA1», - отмечается в сообщении.

При этом агентство изменило прогноз с негативного на стабильный.

В Moody's указали, что решение отражает рост показателей госдолга и процентных платежей до более высоких уровней во сравнению с другими государствами с аналогичным рейтингом.

Белый дом раскритиковал решение агентства. Как отметила пресс-секретарь администрации США Куш Десаи, если бы Moody's «пользовалось хоть какой-то репутацией», оно не молчало бы, пока в последние четыре года в стране разворачивалась финансовая катастрофа.

Ранее агентство подтвердило кредитный рейтинг Венгрии на уровне Baa2, пересмотрев прогноз со стабильного на негативный.

