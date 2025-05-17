Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США
Рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента правительства США, с AAA он опустился до AA1. Об этом говорится в заявлении международной организации.
«Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента правительства Соединенных Штатов Америки (США) с AAA до AA1», - отмечается в сообщении.
При этом агентство изменило прогноз с негативного на стабильный.
В Moody's указали, что решение отражает рост показателей госдолга и процентных платежей до более высоких уровней во сравнению с другими государствами с аналогичным рейтингом.
Белый дом раскритиковал решение агентства. Как отметила пресс-секретарь администрации США Куш Десаи, если бы Moody's «пользовалось хоть какой-то репутацией», оно не молчало бы, пока в последние четыре года в стране разворачивалась финансовая катастрофа.
Ранее агентство подтвердило кредитный рейтинг Венгрии на уровне Baa2, пересмотрев прогноз со стабильного на негативный.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru