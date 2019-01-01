Малоземов: В деле сестер Хачатурян закон противоречит справедливости

Сергей Малоземов: «Думается мне, правда, что все эти сложности, несомненно, отпугнут значительную часть россиян, как и новый всплеск антироссийских настроений — все мы слышали новости о том, как для наших соотечественников какие-то кафе повысили цены, не говоря уже о лозунгах недавних демонстраций. Всё это лично у меня вызывает крайнюю досаду — потому что я за последнее время несколько раз был в Грузии и с большим удовольствием видел, как связи между нами начинают восстанавливаться: даже молодые грузины снова массово стали учить русский язык — именно из-за обилия туристов из России, которых привлекало гостеприимство местных жителей, красота природы, невероятная вкусность грузинской кухни... И вот опять политики всё портят», - констатировал он в эфире НСН.

