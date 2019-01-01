Малоземов: В деле сестер Хачатурян закон противоречит справедливости
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Казахстане экипаж МКС вернулся на Землю, а в Америке запустили Falcon Heavy
Как всегда, главными, наименее сиюминутными мне кажутся новости о прогрессе, которого в чём-то добивается человечество... и сегодня есть сразу несколько таких известий. Например, из космоса - два, и оба хороших. На Землю благополучно вернулся очередной экипаж МКС — посадка произошла в Казахстане — а в Америке компания Илона Маска Space X провела уже третий успешный запуск сверхтяжёлой ракеты нового поколения Falcon Heavy.
Сергей Малоземов: «Она не просто вывела на три разных орбиты 24 спутника. Это чудо техники ещё и повторно использовало два боковых ускорителя, которые уже применялись ранее, и теперь опять благополучно вернулись на землю. Центральный ускоритель, правда, опять спасти не удалось — он жёстко приводнился и взорвался рядом с плавучей платформой. Зато с помощью растянутой специальным судном сети удалось поймать половину обтекателя ракеты — и всё это вместе должно послужить главной цели Маска — снижению цен на космические старты», - подчеркнул автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов , общаясь с НСН.
Грузия думает, как не потерять российских туристов
Без политики, к сожалению, тоже не обойтись. В Грузии думают над тем, как сократить потери от введенного Москвой запрета на авиасообщение. Предложено запустить бесплатные автобусы для российских туристов из трех аэропортов за пределами страны - Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Сергей Малоземов: «Думается мне, правда, что все эти сложности, несомненно, отпугнут значительную часть россиян, как и новый всплеск антироссийских настроений — все мы слышали новости о том, как для наших соотечественников какие-то кафе повысили цены, не говоря уже о лозунгах недавних демонстраций. Всё это лично у меня вызывает крайнюю досаду — потому что я за последнее время несколько раз был в Грузии и с большим удовольствием видел, как связи между нами начинают восстанавливаться: даже молодые грузины снова массово стали учить русский язык — именно из-за обилия туристов из России, которых привлекало гостеприимство местных жителей, красота природы, невероятная вкусность грузинской кухни... И вот опять политики всё портят», - констатировал он в эфире НСН.
У российских дипмиссий в 11 странах прошли акции в поддержку сестер Хачатурян
У российских дипмиссий в 11 странах прошли акции в поддержку сестер Хачатурян. Люди, требующие оправдания для девушек, вышли к зданиям посольств и консульств в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Хельсинки, Ванкувере, Брюсселе, Барселоне, Риге и других городах.
Сергей Малоземов: «История о дочках, убивших отца, который их много лет унижал и насиловал, и правда сложная — в том смысле, что закон тут явно вступает в противоречие со справедливостью. Но и то, что преступление решили квалифицировать как «умышленное убийство по сговору», а не как «превышение пределов самообороны», тоже вызывает вопросы. И закономерно пробуждает сочувствие к убийцам, которые одновременно являются и жертвами», - заявил НСН Сергей Малоземов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.