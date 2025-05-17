Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании
Афганистан и Россия в ходе бизнес-форума в рамках Международного экономического форума «Россия - исламский мир: KazanForum» подписали пять меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщила канцелярия вице-премьера республики.
Церемония подписания прошла в пятницу, на ней присутствовали заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар Ахунд и зампредседателя правительства России Алексей Оверчук.
«Меморандумы охватывают такие области, как транспорт и транзит, и предполагают сотрудничество между министерствами транспорта и авиации... Помимо этого, были достигнуты договоренности об укреплении торговых связей между торгово-промышленными палатами обеих стран», - говорится в сообщении.
Также стороны договорились о развитии сотрудничества между крупными частными предприятиями в разведке, добыче и переработке нефти и газа в Афганистане, содействии региональной торговле, создании промышленно-логистического комплекса.
Ранее Афганистан попросил об установлении нулевой пошлины на экспорт продуктов из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru