Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании

Афганистан и Россия в ходе бизнес-форума в рамках Международного экономического форума «Россия - исламский мир: KazanForum» подписали пять меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщила канцелярия вице-премьера республики.

Церемония подписания прошла в пятницу, на ней присутствовали заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар Ахунд и зампредседателя правительства России Алексей Оверчук.

«Меморандумы охватывают такие области, как транспорт и транзит, и предполагают сотрудничество между министерствами транспорта и авиации... Помимо этого, были достигнуты договоренности об укреплении торговых связей между торгово-промышленными палатами обеих стран», - говорится в сообщении.

Также стороны договорились о развитии сотрудничества между крупными частными предприятиями в разведке, добыче и переработке нефти и газа в Афганистане, содействии региональной торговле, создании промышленно-логистического комплекса.

Ранее Афганистан попросил об установлении нулевой пошлины на экспорт продуктов из России.

