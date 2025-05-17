В регионах России откроют 35 школ креативных индустрий

«В 2025 году при поддержке Министерства культуры создадим 26 школ креативных индустрий. И уже известна цифра на 2026 год - это 35 школ в 35 регионах страны», - указала Алексеева.

В ряде регионов, в том числе в Донецкой Народной Республике и Севастополе, такие школы откроют впервые. На эти цели из федерального бюджета выделят более 1,5 млрд рублей.

В России уже работают 93 школы креативных индустрий в 60 регионах. В них обучаются около 13 тысяч ребят.

