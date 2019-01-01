Защитник рассчитывает на успешное рассмотрение дела сестер Хачатурян в суде
Представитель младшей из троих сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отцa, рассказал НСН о поддержке подзащитных россиянами.
Фронтмен aмерикaнской группы System of a Down Серж Танкян нaписaл нa своей стрaнице в facebook, что суд должен проявить снисхождение по отношению к сестрaм.
Кроме того Тaнкян считaет, что российские прaвовые институты не могут зaщитить жертв домaшнего нaсилия – и потому несовершенны. Музыкaнт не первый, кто зa последние дни публично вырaзил поддержку обвиняемым в убийстве отцa сестрaм Хaчaтурян. Рaнее это сделaли, в чaстности, журнaлисты Юрий Дудь и Ксения Собчaк, a тaкже певицa Юлия Ковaльчук.
Ярослав Пакулин, адвокат младшей из сестер Марии Хачатурян, в эфире НСН заявил, что девушек поддерживают не только «звезды», но, что гораздо важнее, простые граждане.
«Самая важная поддержка – поддержка молодежи, обычных граждан, которые понимают, с чем девушки столкнулись. Кто-то, может быть, пережил нечто подобное или знает о таком же семейном несчастье, которому вовремя не могут дать отпор, и оно заканчивается еще большим несчастьем. А в нашем случае произошло именно так. Сестрам не мог помочь никто: ни полиция, ни органы опеки, хотя девушки подвергались насилию в несовершеннолетнем возрасте, ни школа. Людям важно знать, что оказавшись в подобной ситуации, им потом не придется защищаться от государства, как сейчас - сестрам. Это касается каждого, поэтому чувствуется и большая поддержка», - отметил защитник.
Адвокат отметил многочисленные публикации в СМИ, в которых некорректно отражен ход рассмотрения дела сестер Хачатурян.
«Многие думают, что дело уже рассмотрено и вынесен приговор. На самом деле близится всего лишь окончание предварительного расследования. Сейчас, когда все доказательства собраны, мы просим следственный орган изменить мнение о виновности сестер и переквалифицировать статью. Их действия квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом следствие признало, что в семье Хачатурян царило насилие как физическое, моральное, так и сексуальное. Действия девушек были направлены на предотвращение этих преступлений в дальнейшем. Следствие же не допускает мысли о необходимости обороны, о ее возможном превышении. Хотя заключения психиатров, психологов говорят об этом. Мы представили еще советскую практику рассмотрения подобных дел, в которых суд оценивал предотвращение посягательства как необходимую оборону. Но если следственный орган нас не услышит, нас будет выслушивать суд, и шансы на изменение ситуации у нас там гораздо больше», - заявил Ярослав Пакулин.
Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН назвал это дело довольно неоднозначным, поскольку Михаил Хачатурян совершал насилие над дочерьми, вёл криминальный бизнес и сам едва не убил старшего сына.
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