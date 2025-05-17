В Швеции умер подозреваемый в шпионаже дипломат

Шведский дипломат, которого заподозрили в шпионаже, скончался. Об этом сообщил телеканал SVT, сославшись на МИД страны.

Ранее источники рассказали о задержании в Стокгольме дипломата по подозрению в шпионаже. Позже фигуранты отпустили из-под стражи, при этом подозрения в отношении него не сняли.

ФСБ РФ уличила британского дипломата Прайора в разведдеятельности

«Министерство иностранных дел... подтвердило смерть подозреваемого в шпионаже шведского дипломата», - указывает СМИ.

Обстоятельства смерти дипломата не уточняются, МИД решил не вдаваться в подробности из уважения к родственникам умершего.

Как пишет газета Expressen, скончавшийся работал во внешнеполитическом ведомстве, в последние годы находился за пределами Европы в качестве посла Швеции. Одним из мест работы дипломата была страна с «очень напряженными отношениями» с Западом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:ДипломатыШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры