В Швеции умер подозреваемый в шпионаже дипломат
Шведский дипломат, которого заподозрили в шпионаже, скончался. Об этом сообщил телеканал SVT, сославшись на МИД страны.
Ранее источники рассказали о задержании в Стокгольме дипломата по подозрению в шпионаже. Позже фигуранты отпустили из-под стражи, при этом подозрения в отношении него не сняли.
«Министерство иностранных дел... подтвердило смерть подозреваемого в шпионаже шведского дипломата», - указывает СМИ.
Обстоятельства смерти дипломата не уточняются, МИД решил не вдаваться в подробности из уважения к родственникам умершего.
Как пишет газета Expressen, скончавшийся работал во внешнеполитическом ведомстве, в последние годы находился за пределами Европы в качестве посла Швеции. Одним из мест работы дипломата была страна с «очень напряженными отношениями» с Западом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru