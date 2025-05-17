Два человека погибли при стрельбе в спортивном зале в Лас-Вегасе
Стрельба произошла в спортзале в американском Лас-Вегасе, погибли два человека. Об этом заявили в местной полиции.
По словам капитана полиции Эсмеральды Боведы, ЧП произошло в пятницу. Правоохранители прибыли на место и обнаружили в дверях зала мужчину с огнестрельным оружием. Злоумышленник выбежал из здания, однако правоохранители открыли по нему огонь и затем задержали.
Подозреваемый позже скончался в больнице. На месте ЧП в здании обнаружили тело жертвы стрельбы. Еще три человека пострадали, их госпитализировали.
Ранее в Северной Осетии задержали мужчину, который устроил перестрелку в Ардонском районе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru