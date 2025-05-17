В Берлине мужчина напал с ножом на полицейского
Мужчина с ножом напал на полицейского в Берлине, ударив правоохранителя в шею. Об этом сообщила берлинская полиция в соцсети X.
Инцидент произошел в районе Нойкельн.
«До этого мужчина пришел в отдел, чтобы сообщить о правонарушении, и его попросили подождать. Вместо этого он покинул здание... Он нанес опасное для жизни ранение нашему коллеге», - указали в полиции.
Пострадавшего экстренно оперируют. Злоумышленника - 28-летнего мужчину -задержали.
Ранее в Махачкале неизвестные напали на полицейских, завладели их стрелковым оружием и автомобилем. В результате погибли 26-летний и 27-летний сотрудники патрульной службы. Нападавшие попытались скрыться и были нейтрализованы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru