В Берлине мужчина напал с ножом на полицейского

Мужчина с ножом напал на полицейского в Берлине, ударив правоохранителя в шею. Об этом сообщила берлинская полиция в соцсети X.

Инцидент произошел в районе Нойкельн.

«До этого мужчина пришел в отдел, чтобы сообщить о правонарушении, и его попросили подождать. Вместо этого он покинул здание... Он нанес опасное для жизни ранение нашему коллеге», - указали в полиции.

Пострадавшего экстренно оперируют. Злоумышленника - 28-летнего мужчину -задержали.

Ранее в Махачкале неизвестные напали на полицейских, завладели их стрелковым оружием и автомобилем. В результате погибли 26-летний и 27-летний сотрудники патрульной службы. Нападавшие попытались скрыться и были нейтрализованы.

