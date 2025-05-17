В Ленобласти произошел пожар на площади 1,65 тысячи «квадратов»

Крупный пожар произошел в нежилых зданиях в поселке Большая Ижора Ленинградской области. Об этом заявили в управлении МЧС по региону.

«В 22:58 [мск] 16 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: Ломоносовский район, поселок Большая Ижора, Приморское шоссе», - отметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 1,65 тысячи квадратных метров. Огонь ликвидировали в 00:31 по Москве.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковном Подольске загорелся автосервис на площади 1500 кв. м.

