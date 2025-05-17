В ЕАО человек погиб при столкновении грузовика и машины скорой помощи
Машина скорой помощи и грузовик столкнулись на трассе Чита-Хабаровск в Еврейской автономной области, есть погибший. Об этом сообщили в полиции региона.
Авария произошла на повороте в село Пашково Облученского района. Транспортные средства столкнулись и загорелись.
«В результате ДТП погиб один пассажир скорой медицинской помощи, второй пассажир и сам водитель госпитализированы в тяжелом состоянии», - рассказали в полиции.
Как уточнила врио губернатора области Мария Костюк в Telegram-канале, при аварии погиб фельдшер скорой помощи. Врачи борются за жизни второго фельдшера и водителя автомобиля.
Ранее в Курской области три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и машинами Hyundai Solaris и Toyota RAV4.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЕАО человек погиб при столкновении грузовика и машины скорой помощи
- Moody's понизило долгосрочный рейтинг правительства США
- В Берлине мужчина напал с ножом на полицейского
- Мошенники начали рассылать фейки о проверке графика отключений воды
- В Швеции умер подозреваемый в шпионаже дипломат
- Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть готовой к войне
- Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным
- Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
- Трамп заявил, что предпочел бы не вводить санкции против России
- В Одессе постамент памятника Екатерине II раскрасили в триколор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru