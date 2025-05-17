В ЕАО человек погиб при столкновении грузовика и машины скорой помощи

Машина скорой помощи и грузовик столкнулись на трассе Чита-Хабаровск в Еврейской автономной области, есть погибший. Об этом сообщили в полиции региона.

Авария произошла на повороте в село Пашково Облученского района. Транспортные средства столкнулись и загорелись.

«В результате ДТП погиб один пассажир скорой медицинской помощи, второй пассажир и сам водитель госпитализированы в тяжелом состоянии», - рассказали в полиции.

Как уточнила врио губернатора области Мария Костюк в Telegram-канале, при аварии погиб фельдшер скорой помощи. Врачи борются за жизни второго фельдшера и водителя автомобиля.

Ранее в Курской области три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и машинами Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

