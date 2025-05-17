Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря как выходной

Инициативы о закреплении 31 декабря как выходного дня пока не обсуждаются. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

Как отметил министр, чтобы 31 декабря стало постоянным выходным, следует внести изменения в законодательство. Однако ни Госдума, ни правительство сейчас не прорабатывают соответствующие инициативы.

Уточняя, Котяков рассказал, что любое министерство может выступить как инициатор законодательной инициативы. В этом случае она вносится в правительство, где рассматривается на заседании, а затем в Госдуму.

Ранее Антон Котяков сообщил, что Минтруд сейчас обсуждает производственный календарь на 2026 год.