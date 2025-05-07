В Саранске отменили занятия в учебных заведениях из угрозы БПЛА

Занятия были отменены, так как в городе был введен режим ракетной угрозы. По словам главы Мордовии Артема Здунова, над столицей республики была зафиксирована беспилотная опасность.

Городские власти также посоветовали жителям сохранять спокойствие и следить за официальными новостями. По их информации, в регионе пока нет ни пострадавших, ни разрушений.

Ранее на подлете к Ярославлю отразили атаку трех украинских дронов, напоминает НСН.

