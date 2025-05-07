В Саранске отменили занятия в учебных заведениях из угрозы БПЛА

Детские сады, школы, колледжи и вузы в Саранске не будут проводить занятия 7 мая 2025 года из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В Брянской области за прошедшую ночь уничтожили более 140 БПЛА

Занятия были отменены, так как в городе был введен режим ракетной угрозы. По словам главы Мордовии Артема Здунова, над столицей республики была зафиксирована беспилотная опасность.

Городские власти также посоветовали жителям сохранять спокойствие и следить за официальными новостями. По их информации, в регионе пока нет ни пострадавших, ни разрушений.

Ранее на подлете к Ярославлю отразили атаку трех украинских дронов, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ШколыМордовияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры