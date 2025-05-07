В Саранске отменили занятия в учебных заведениях из угрозы БПЛА
Детские сады, школы, колледжи и вузы в Саранске не будут проводить занятия 7 мая 2025 года из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Занятия были отменены, так как в городе был введен режим ракетной угрозы. По словам главы Мордовии Артема Здунова, над столицей республики была зафиксирована беспилотная опасность.
Городские власти также посоветовали жителям сохранять спокойствие и следить за официальными новостями. По их информации, в регионе пока нет ни пострадавших, ни разрушений.
Ранее на подлете к Ярославлю отразили атаку трех украинских дронов, напоминает НСН.
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