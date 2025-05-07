На подлете к Ярославлю отразили атаку трех украинских дронов

Атаку трех беспилотников ВСУ отразили близ Ярославля. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

«На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА», - написал губернатор в Telegram-канале.

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Евраев добавил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности в области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали не менее 14 дронов, направлявшихся в сторону столицы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиЯрославская ОбластьЯрославль

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