На подлете к Ярославлю отразили атаку трех украинских дронов
7 мая 202508:35
Атаку трех беспилотников ВСУ отразили близ Ярославля. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.
«На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА», - написал губернатор в Telegram-канале.
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Евраев добавил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности в области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали не менее 14 дронов, направлявшихся в сторону столицы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На подлете к Ярославлю отразили атаку трех украинских дронов
- Шаман и Мизулина проведут стрим в Minecraft в честь Дня Победы
- Захарова: Отношения России и Германии почти уничтожены
- СМИ: США нарастили сбор разведданных о Гренландии
- В Госдуме призвали проверить газовое оборудование в жилых домах
- СМИ: Латвия вслед за Литвой запретила перелет Вучича в Россию на День Победы
- Пакистан допустил остановку боевых действий против Индии
- Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке
- Как минимум семь БПЛА уничтожены под Воронежем
- СМИ: Еще один американский истребитель упал в Красное море
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru