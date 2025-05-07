В Брянской области за прошедшую ночь уничтожили более 140 БПЛА

С вечера вторника, 6 мая и в ночь на 7 мая в Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что была сбита одна крылатая ракета.

Вечером над шестью регионами РФ уничтожены и перехвачены 57 украинских БПЛА

По словам Богомаза, в отражении мощнейшей атаки на регион были задействованы подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ, а также брянское подразделение Росгвардии и отряда «БАРС-Брянск».

Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что утром 7 мая близ Ярославля отразили атаку трех беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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