В Санкт-Петербурге введен режим полной изоляции

Меры, аналогичные тем, что ранее ввели в Москве, вызваны необходимостью противодействия коронавирусной инфекции. Петербуржцам разрешили выгуливать домашних животных, выбрасывать мусор и отходить от дома на расстояние 100 метров. Также жители города обязаны держать друг с другом дистанцию в 1,5 метра. Постановление особенно необходимо выполнять людям старше 65 лет, Беглов сообщил о выплате им компенсации в размере 2 тысяч рублей.

Наблюдать за соблюдением мер безопасности власти смогут при поддержке системы "Безопасный город", располагающей более 43 тыс наружных видеокамер, а также с помощью мобильной связи и сети интернет. Ранее президент России Владимир Путин назвал нарушение режима самоизоляции преступной халатностью.











