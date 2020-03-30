В Санкт-Петербурге введен режим полной изоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ о режиме полной самоизоляции, текст предписания был выложен на сайте правительства города. Об этом сообщает ТАСС.
Меры, аналогичные тем, что ранее ввели в Москве, вызваны необходимостью противодействия коронавирусной инфекции. Петербуржцам разрешили выгуливать домашних животных, выбрасывать мусор и отходить от дома на расстояние 100 метров. Также жители города обязаны держать друг с другом дистанцию в 1,5 метра. Постановление особенно необходимо выполнять людям старше 65 лет, Беглов сообщил о выплате им компенсации в размере 2 тысяч рублей.
Наблюдать за соблюдением мер безопасности власти смогут при поддержке системы "Безопасный город", располагающей более 43 тыс наружных видеокамер, а также с помощью мобильной связи и сети интернет. Ранее президент России Владимир Путин назвал нарушение режима самоизоляции преступной халатностью.
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