Путин заявил об успехах в борьбе с COVID-19

России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом в течение прошлых недель. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин. По словам главы государства, этого удалось достичь благодаря обоснованным и профессиональным действиям. При этом российский лидер подчеркнул, что это запас по времени “нам надо полностью и результативно использовать”.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что необходимо принимать все меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории. нашей страны, даже если они некоторым россиянам они кажутся избыточными.