Путин заявил об успехах в борьбе с COVID-19

России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом в течение прошлых недель. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин. По словам главы государства, этого удалось достичь благодаря обоснованным и профессиональным действиям. При этом российский лидер подчеркнул, что это запас по времени “нам надо полностью и результативно использовать”.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что необходимо принимать все меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории. нашей страны, даже если они некоторым россиянам они кажутся избыточными.

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Ранее НСН писала, что Михаил Мишустин назвал отрасли отечественной экономики, по которым сильнее всего ударила пандемия коронавируса. Глава правительства отметил транспортную сферу, в том числе рынок авиаперевозок. Также пострадали сферы культуры и развлечений, спорта и физической культуры, туризма, гостиничного бизнеса, дополнительного образования, бытовых услуг.

Премьер-министра подчеркнул, что эти отрасли получат поддержку от государства в рамках антикризисного плана правительства и мер по поддержке малого и среднего бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
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