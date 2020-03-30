Путин заявил об успехах в борьбе с COVID-19
России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом в течение прошлых недель. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин. По словам главы государства, этого удалось достичь благодаря обоснованным и профессиональным действиям. При этом российский лидер подчеркнул, что это запас по времени “нам надо полностью и результативно использовать”.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что необходимо принимать все меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории. нашей страны, даже если они некоторым россиянам они кажутся избыточными.
Ранее НСН писала, что Михаил Мишустин назвал отрасли отечественной экономики, по которым сильнее всего ударила пандемия коронавируса. Глава правительства отметил транспортную сферу, в том числе рынок авиаперевозок. Также пострадали сферы культуры и развлечений, спорта и физической культуры, туризма, гостиничного бизнеса, дополнительного образования, бытовых услуг.
Премьер-министра подчеркнул, что эти отрасли получат поддержку от государства в рамках антикризисного плана правительства и мер по поддержке малого и среднего бизнеса.
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