«Береженого Бог бережет» - В.Путин о мерах борьбы с коронавирусом

Не самоуспокоенность, но спокойная, уверенная и надёжная работа, обоснованные и профессиональные действия. В таких выражениях Владимир Путин призвал продолжать борьбу с распространением коронавируса на совещании со своими полпредами в федеральных округах. По его словам, именно такой подход позволил выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас по времени надо полностью и результативно использовать, - сказал глава государства.

Важнейшей задачей на текущем этапе Владимир Путин назвал локализацию всех потенциальных источников распространения инфекции. Он также призвал полномочных представителей главы государства в федеральных округах не бояться мер по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными. «Как говорится, береженого Бог бережет», - добавил президент. Ну, а, говоря о нарушении норм карантина, Путин назвал такие действия преступной халатностью.

Введенный в Москве и Подмосковье режим противокоронавирусных ограничений оправдан и необходим для огромной многомиллионной агломерации. Так оценил Владимир Путин новые шаги столичных и подмосковных властей по ужесточению режима повышенной готовности в обоих субъектах. И призвал жителей Москвы и области отнестись к этим мерам «со всей серьезностью и с полной ответственностью».

Судя по тому, какие меры межрегионального взаимодействия предложены к реализации на совещании президента с полпредами, власти России решили быть готовыми к так называемому «итальянскому» сценарию развития эпидемии, которые предполагает резкий рост количества заболевших. О нем на минувшей неделе говорил во время посещения президентом больницы в Коммунарке ее главврач Денис Проценко. «Делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей, но подготовка должна быть проведена во всех регионах, с учетом всех вариантов развития ситуации на основе опыта других стран», - сказал Путин. В частности, президент поручил предусмотреть прием больных из соседних регионов, выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации.

Возвращаясь к столичной агломерации, напомним, что с 30 марта в Москве и Московской области максимально жесткий порядок самоизоляции введен для всех категорий граждан. По решению мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отныне выход из квартиры или дома разрешается только в следующих случаях:

для обращения за экстренной медицинской помощью;

для поездок на работу, если сохраняется такая необходимость;

за продуктами и лекарствами в ближайший магазин или аптеку;

чтобы вынести мусор и выгулять домашних животных, но не далее 100 метров от дома.



Из распоряжений мэра и губернатора следует, что право граждан на въезд/выезд в Москву и Московскую область пока не ограничено. Вместе с тем, в Москве для контроля за соблюдением режима самоизоляции в ближайшее время будет развернута «умная» система контроля. И, как подчеркнула в беседе с РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, порядок контроля и наказание за нарушение режима самоизоляции власти Москвы намерены установить «в ближайшие дни». В Москве режим обязательной самоизоляции для всех москвичей независимо от возраста будет действовать до 14 апреля, - заявили «Интерфаксу» в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

