В Санкт-Петербурге отказались от диспансеризации из-за скачка коронавируса
В Санкт-Петербурге было принято решение остановить проведение диспансеризации. Об этом сообщила главный санитарный врач города Наталия Башкетова. По её словам, на такой шаг медицинские власти северной столицы вынуждены были пойти из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом. Причиной этому послужил новый омикрон-штамм, который распространился повсеместно, уточнила специалист.
«Уже подписано постановление на это счет»,- заявила Башкетова. Оно будет действовать в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня и до особого распоряжения, пояснила врач.
При этом, по её словам, продолжится оказание медицинской помощи в частных медицинских учреждениях, к которым не прикреплены пациенты по ОМС, работа стоматологических клиник, женских консультаций, а также проведение целого ряда профосмотров.
Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что омикрон-штамм коронавируса можно назвать предвестником конца пандемии.
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