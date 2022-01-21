В Санкт-Петербурге отказались от диспансеризации из-за скачка коронавируса

«Уже подписано постановление на это счет»,- заявила Башкетова. Оно будет действовать в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня и до особого распоряжения, пояснила врач.

При этом, по её словам, продолжится оказание медицинской помощи в частных медицинских учреждениях, к которым не прикреплены пациенты по ОМС, работа стоматологических клиник, женских консультаций, а также проведение целого ряда профосмотров.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что омикрон-штамм коронавируса можно назвать предвестником конца пандемии.

