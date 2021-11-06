В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни

Для вакцинированных или переболевших граждан старше 65 лет ограничения снимаются, те, кто еще не сделал прививки, должны оставаться дома.

Для посещения общественных мест жителям области потребуется QR-код с информацией о прививке, перенесенном коронавирусе или ПЦР-тест на COVID-19.

Оперштабы муниципалитетов региона будут принимать решения об открытии школ и спортивных секций, отметили в пресс-службе правительства Самарской области.

Ранее еще четыре региона решили завершить режим нерабочих дней завершат 7 ноября: Мордовия, Псковская область, республика Коми и Адыгея.



