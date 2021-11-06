В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни

Решение не продлевать режим нерабочих дней в Самарской области приняли на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 6 ноября.

В Чечне и Ульяновской области рабочие дни начнутся с 8 ноября

Для вакцинированных или переболевших граждан старше 65 лет ограничения снимаются, те, кто еще не сделал прививки, должны оставаться дома.

Для посещения общественных мест жителям области потребуется QR-код с информацией о прививке, перенесенном коронавирусе или ПЦР-тест на COVID-19.

Оперштабы муниципалитетов региона будут принимать решения об открытии школ и спортивных секций, отметили в пресс-службе правительства Самарской области.

Ранее еще четыре региона решили завершить режим нерабочих дней завершат 7 ноября: Мордовия, Псковская область, республика Коми и Адыгея.


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ФОТО: flickr.com // Andrei Zavialov
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусСамарская Область
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