В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни
Решение не продлевать режим нерабочих дней в Самарской области приняли на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 6 ноября.
Для вакцинированных или переболевших граждан старше 65 лет ограничения снимаются, те, кто еще не сделал прививки, должны оставаться дома.
Для посещения общественных мест жителям области потребуется QR-код с информацией о прививке, перенесенном коронавирусе или ПЦР-тест на COVID-19.
Оперштабы муниципалитетов региона будут принимать решения об открытии школ и спортивных секций, отметили в пресс-службе правительства Самарской области.
Ранее еще четыре региона решили завершить режим нерабочих дней завершат 7 ноября: Мордовия, Псковская область, республика Коми и Адыгея.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru