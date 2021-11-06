Еще четыре региона завершат режим нерабочих дней завершат 7 ноября

В Псковской области режим нерабочих дней закончится 7 ноября. После этого в регионе продолжат действие QR-коды и ряд противовирусных мер. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram.

«Две недели мы жили в условиях серьезных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку», - отметил он.

Такое же решение принято властями Коми, заявил глава республики Владимир Уйба.

Кроме того, в Адыгее также с понедельника начнутся рабочие дни. Частичные ограничения сохранятся для увеселительных заведений.

«До 10 ноября приостановлена работа кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ. Остается актуальным соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при посещении рынков, объектов торговли, кафе, ресторанов, а также учреждений культуры, сферы туризма, спорта и физкультуры», - говорится в сообщении Telegram-канала регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее власти Карелии приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».

