Еще четыре региона завершат режим нерабочих дней завершат 7 ноября
В Мордовии с 8 ноября детсады и школы начнут работать в обычном режиме, нерабочие дни закончатся, сообщается на сайте правительства республики.
«Продление нерабочих дней в Мордовии после 7 ноября не планируется. С понедельника, 8 ноября, школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме. Возобновят работу заведения общественного питания», - сообщил региональный оперштаб в субботу, 6 ноября.
В Псковской области режим нерабочих дней закончится 7 ноября. После этого в регионе продолжат действие QR-коды и ряд противовирусных мер. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram.
«Две недели мы жили в условиях серьезных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку», - отметил он.
Такое же решение принято властями Коми, заявил глава республики Владимир Уйба.
Кроме того, в Адыгее также с понедельника начнутся рабочие дни. Частичные ограничения сохранятся для увеселительных заведений.
«До 10 ноября приостановлена работа кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ. Остается актуальным соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при посещении рынков, объектов торговли, кафе, ресторанов, а также учреждений культуры, сферы туризма, спорта и физкультуры», - говорится в сообщении Telegram-канала регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Ранее власти Карелии приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».
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