Попробуйте минтай: Россиянам предложили не покупать дорогую красную икру
Цены на красную икру будут только расти, заявил НСН Виталий Корнев.
Красная икра будет только дорожать, но россияне могут прекратить ее покупать, рассказал президент Ассоциации производственный и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в разговоре с НСН.
Стоимость красной икры выросла на 20% за полгода, а стоимость охлажденной и мороженой красной рыбы — на 20–25%. Об этом рассказал декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев в разговоре с агентством городских новостей «Москва». Корнев указал, что это естественный процесс.
«Есть две причины для изменения цен: в том сезоне икра сильно подорожала из-за плохого вывода, а после Нового года прошла коррекция цен. На эту разницу в 20-25% сейчас и был рост. Сейчас идет обратный процесс, так как появился свежий продукт, его еще долго можно хранить. К концу года красная икра подорожает еще на 5-10% до уровня прошлогодних цен, а за последние 10 лет цена икры возросла в четыре раза. Однако такой рост не гарантирует продаж и доходов. Все будет зависеть от того, адаптируются ли покупатели к новым ценам, продолжат ли они икру потреблять. При вылове как в этом году на одного россиянина придется по одному бутерброду в среднем в год», — подчеркнул он.
Корнев также дал советы, как потребителям сэкономить на рыбе и икре в этом году.
«В целях экономии стоит обратить внимание на минтай. Улов этой рыбы всегда стабильный, держится на одном уровне. Это довольно ценная морская рыба и самый безопасный, а еще и вкусный источник белка. Что касается икры, то вся будет дорогой. Даже икра минтая по тысяче рублей за упаковку будет. Это же дикая рыба, не выращенная искусственно, тут невозможно увеличить предложение для того, чтобы удовлетворить спрос», — заключил он.
Ранее Корнев объяснил НСН, как Норвегия может оставить россиян без трески.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова: В России разработали тесты, распознающие инфекцию за час
- Граф, но не тот: «Дракуле» предрекли сборы до 300 миллионов рублей
- Попробуйте минтай: Россиянам предложили не покупать дорогую красную икру
- Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином
- Конор Макгрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
- Стартовал прием заявок на премию «Все цвета джаза»
- Продюсер Рудченко заявил о печальном будущем группы «Тату»
- Экс-президент «Локомотива» посоветовал Батракову соглашаться на предложение «Барселоны»
- Россиянам назвали симптомы отравления грибами
- В России опровергли «страшилки» о новом обновлении от Apple
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru