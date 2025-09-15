Красная икра будет только дорожать, но россияне могут прекратить ее покупать, рассказал президент Ассоциации производственный и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в разговоре с НСН.



Стоимость красной икры выросла на 20% за полгода, а стоимость охлажденной и мороженой красной рыбы — на 20–25%. Об этом рассказал декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев в разговоре с агентством городских новостей «Москва». Корнев указал, что это естественный процесс.