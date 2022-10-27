В ряде российских регионов допустили «трудовую мобилизацию» студентов

По данным комитета образования и науки Курской области, местные высшие учебные заведения готовятся приступить к работе по замещению сотрудников, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. В случае поступления соответствующего запроса от работодателей на рабочие места направят студентов. Что же касается Ленинградской области, пока что в этом регионе «трудовая мобилизация» не реализуется, но власти региона отметили готовность рассмотреть опыт своих коллег применительно к учебным заведениям среднего профессионального образования.

Также администрация Курганской области сообщила, что с этого учебного года по инициативе губернатора региона Вадима Шумкова студенты последних курсов работают на предприятиях для получения нужных практических навыков.

По словам юриста Алексея Гавришева, трудовая мобилизация является принудительным привлечением населения к широкому спектру работ на основе нормативно-правовых актов при чрезвычайной ситуации или в военное время. Он отметил, что в задействованных в программе регионах учащихся к работам привлекают добровольно. Также специалист подчеркнул, что для студентов, работающих по программе «трудовой мобилизации», необходимо составлять индивидуальные планы, чтобы они могли работать и учиться.

Ранее президент НОСТРОЙ Антон Глушков в эфир НСН призвал привлекать женщин к строительным работам в связи с активным участием мужского населения в спецоперации.

