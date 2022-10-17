«Нехватка остается»: В России предложили призвать женщин на стройки

Сейчас сложно надеяться на другие рабочие места, кроме бюджетных и в строительной сфере, поэтому важно привлекать в первую очередь женщин, с возможностью их обучения, заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков в эфире НСН.

Ранее общественный совет при Минстрое РФ предложил привлечь к работе на стройках безработных россиян, которые долго не могут трудоустроиться, писали «Известия». Общественники говорят, что строительной отрасли сегодня требуются еще 3-5 миллиона человек. По оценкам Антона Глушкова, нехватка специалистов, как и в сентябре, остается на уровне полумиллиона человек. Несмотря на это, добавились новые задачи.

«По ощущениям, которые мы сейчас видим, нехватка по-прежнему остается, по моим оценкам, порядка полумиллиона человек. В последнее время наметился тренд с тем, что коммерческая стройка начинает тормозиться на фоне низкого спроса на первичном рынке. Большая часть строительных компаний-девелоперов пытается сдвигать новые проекты на потом. В этой связи загрузка 2023 года просматривается не у всех компаний, есть даже некоторые высвобождения. Другое дело, что появились новые задачи, появились новые территории, активно ведется строительство», - сказал Глушков.

По его словам, статистика процента безработных, по крайней мере в городском населении, сильно преувеличена.

«У нас очень маленький процент безработных. Там, где сельское население, безработица, фактически, не является таковой, просто самостоятельным трудоустройством. И говорить, что это может каким-то образом сказаться на строительном комплексе нельзя», - считает Глушков.

По мнению эксперта, большая надежда возложена на иностранную рабочую силу, которая должна быть организованно ввезена на территорию РФ.

«Сейчас у нас большая часть ограничений снята по въезду на территорию РФ, поэтому это может большим подспорьем, нежели привлечение своих сил. Потому что люди, которые при таком низком уровне жизни не могут найти себе работу, наверное, больше зависят не от отсутствия работы от их желания трудиться», - убежден Глушков.

Также президент НОСТРОЙ рассказал, что на некоторых территориях РФ, где в данный момент активно ведется строительство, должно быть задействовано 40 тысяч специалистов.

«Понятно, что мужское население активно задействовано в военной операции. И задача сейчас задействовать местное население. Речь идет о женщинах, в первую очередь. Это отделочные работы, малярные, штукатурные, чтоб тоже их вовлечь. Это и занятость на этих территориях, потому что надеяться на какие-то другие рабочие места сейчас и организации других производств, кроме бюджетников и стройки, мало вероятно», - подчеркнул эксперт.

Переквалификацией строителей, на сегодняшний день, занимается фонд занятости, Минстрой и его подведомственное учреждение (Университет Минстроя РФ), а также общественная организация «Национальное объединение строителей», которая ведет реестр специальностей. По примерным подсчетам, переобучение работника со средне-специальным образованием займет от месяца до трех, без такого образования – до полугода.

