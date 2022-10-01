Шойгу: Студентов коммерческих вузов не мобилизуют

Студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут призывать в ходе проведения частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу 1 октября, в субботу.

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«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», - цитирует министра ТАСС.

По его словам, к мобилизации не привлекут студентов коммерческих вузов, аккредитованных государством.

«По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», - заявил Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что студенты очных отделений российских вузов, находящиеся в академическом отпуске, не могут быть мобилизованы для участия в СВО. Об этом сообщил запущенный правительством сайт «Объясняем.рф».


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Титиевский
ТЕГИ:МобилизацияСергей ШойгувузыСтуденты
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