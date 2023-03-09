«Про таких, как Кураев»: В РПЦ объяснили слова патриарха Кирилла про священников и интернет

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников не вступать в политические дискуссии. Также он посоветовал интернет-зависимым православным священникам уйти из РПЦ. Telegram-канал BRIEF распространил цитату, в которой предстоятель Церкви говорит как о хороших примерах, так и об откровенно неумелых. «Для священника интернет - это не место, где он расписывается в своих интеллектуальных способностях, не место, где он производит впечатление, не место, где он собирает лайки. Лучше вам оттуда уйти. Или снять с себя крестик и сказать: я в отставку ухожу, я себя полностью посвящаю этой стихии», - говорилось в тексте. Кипшидзе заявил, что СМИ распространили ложную информацию о словах Патриарха.

«Возможно, это было сделано намеренно. Конечно, речь не шла о том, чтобы священнослужители ушли из интернета. Из публикаций на официальном сайте очевидно, что это была встреча Патриарха со священниками-миссионерами. Они проводят огромное количество времени в социальных сетях и достигли значительных успехов. Эта встреча символизирует, в частности, то внимание, которое Патриарх придает присутствию церкви в лице священников в социальных медиа», — сказал Кипшидзе.

Отметим, что в официальной расшифровке на сайте Московской патриархии приведены эти же фразы, но там нет фразы про «снять с себя крестик».

Собеседник НСН также рассказал об истинном смысле, который был заложен в словах Патриарха, произнесенных в публичной части встречи.

«Смысл сказанного искажен журналистами до противоположного. Предостережения Патриарха касались того, что для священника присутствие в социальных медиа не может реализовываться ни с какой иной целью, кроме как христианское свидетельство. Если священник занимается в соцсетях не христианским свидетельством, а чем угодно другим, то, конечно, с точки зрения Церкви, его присутствие там бессмысленно и даже вредно», — подчеркнул он.

В заключение Кипшидзе привел примеры неудачного присутствия священнослужителей в соцсетях.

«Наиболее очевиден пример экс-протодиакона Кураева, который в интернете и социальных медиа занимается чем угодно, но не христианской миссией. Есть еще блогер, который раньше присутствовал в соцсетях под ником kiberpop, сейчас он подстриг себе бороду и называет себя психологом. Разумеется, это не единственные примеры», — заключил собеседник НСН.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что включение понятий «вера» и «жертвенность» в Стратегию нацбезопасности может привести к обратному эффекту, к тому же, на фоне этого РПЦ сможет расширить свое влияние.

