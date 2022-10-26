«Ради привилегий»: Кураев объяснил призыв патриарха включить «веру» в нацбезопасность

Включение понятий «вера» и «жертвенность» в Стратегию нацбезопасности может привести к обратному эффекту, к тому же на фоне этого РПЦ сможет расширить свое влияние, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал включить в Стратегию нацбезопасности России такие понятия, как «вера», «любовь к отечеству» и «жертвенность». Кураев увидел хитрость в такой риторике.



«Жертвенность – это великая вещь. То, что человечество выжило, потому что люди были готовы приносить в жертву свою индивидуальную жизнь, это факт. Это все так, но избыточное педалирование в этом вопросе приводит к обратному эффекту. Давно известно, что если государство начинает называть себя родиной, значит, оно хочет тебя убить. Это известная формула», - отметил Кураев.