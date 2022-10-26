«Ради привилегий»: Кураев объяснил призыв патриарха включить «веру» в нацбезопасность
Запрещенный в служении протодиакон рассказал НСН, почему не стоит включать в Стратегию нацбезопасности страны и понятие «жертвенность».
Включение понятий «вера» и «жертвенность» в Стратегию нацбезопасности может привести к обратному эффекту, к тому же на фоне этого РПЦ сможет расширить свое влияние, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН.
Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал включить в Стратегию нацбезопасности России такие понятия, как «вера», «любовь к отечеству» и «жертвенность». Кураев увидел хитрость в такой риторике.
«Жертвенность – это великая вещь. То, что человечество выжило, потому что люди были готовы приносить в жертву свою индивидуальную жизнь, это факт. Это все так, но избыточное педалирование в этом вопросе приводит к обратному эффекту. Давно известно, что если государство начинает называть себя родиной, значит, оно хочет тебя убить. Это известная формула», - отметил Кураев.
Он также подчеркнул, что включение понятия «вера» в Стратегию нацбезопасности будет использовано церковью для расширения своего влияния.
«Здесь вопрос в том, что слово «вера» предлагается, все во что-то верят. Кто-то верит, что Бог есть, кто-то верит, что Бога нет, кто-то верит в прогресс, науку, коммунизм и так далее. В этом смысле включать слово «вера» без уточнений в официальные документы это означает пустоту туда включать. Или это хитрость, когда предлагается вроде бы слово нейтральное, которое может понравиться всем, но которое даст потом использовать его иначе, резко сужать и подменять его смысл, говорить, что это говорится именно про православную веру. «Раз про нас сказано в концепции нацбезопасности, дайте нам еще новые и новые привилегии, главное – доступ к умам и сердцам людей, детей особенно». Это будет использовано для этого», - заключил собеседник НСН.
Предложение патриарха Кирилла об изменении положений стратегии национальной безопасности России требуют широкого обсуждения, после которого уже можно будет формулировать позицию по данной инициативе. Такую позицию обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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