Работодателям грозит штраф за незаконное лишение работника премии

Согласно новым нормам, произвольное снижение премий сотрудников не должно приводить к уменьшению размера зарплаты более чем на 20%.

Как отметил Машаров в беседе с ТАСС, работодатели, которые незаконно лишат сотрудника премии, рискуют получить штраф на сумму до 50 тысяч рублей как за невыплату зарплаты.

Ранее специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин в пресс-центре НСН рассказал, что российские работодатели вслед за международными компаниями перестали оценивать диплом соискателя, не смотрят уже даже на рейтинг вуза.

