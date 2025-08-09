Работодателям грозит штраф за незаконное лишение работника премии
С 1 сентября вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, ограничивающие произвольное снижение премий сотрудников, напомнил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Согласно новым нормам, произвольное снижение премий сотрудников не должно приводить к уменьшению размера зарплаты более чем на 20%.
Как отметил Машаров в беседе с ТАСС, работодатели, которые незаконно лишат сотрудника премии, рискуют получить штраф на сумму до 50 тысяч рублей как за невыплату зарплаты.
Ранее специалист в направлении HR, ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин в пресс-центре НСН рассказал, что российские работодатели вслед за международными компаниями перестали оценивать диплом соискателя, не смотрят уже даже на рейтинг вуза.
