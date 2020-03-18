В РПЦ вводят санитарные меры против коронавируса

В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа русская православная церковь опубликовала новые правила для проведения церковных служб. Во время религиозных мероприятий будет запрещено целовать руку священнику и крест, который возлагают на прихожан. Обязательной сделали дезинфекцию икон, сосудов и всей утвари, которая используется во время причастия, крещения и других обрядов.

Как передает телеканал, руководство РПЦ отказалось закрывать храмы на карантин и назвало эту меру невозможной, однако предупредила прихожан о возможных крайне строгих мерах, которые призваны остановить эпидемию COVID-19. Ранее в Липецкой области верующие собирались провести крестный ход против болезни.

