В РПЦ вводят санитарные меры против коронавируса
РПЦ ввела превентивные санитарные меры для священников во время богослужений. Об этом сообщает ОТР.
В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа русская православная церковь опубликовала новые правила для проведения церковных служб. Во время религиозных мероприятий будет запрещено целовать руку священнику и крест, который возлагают на прихожан. Обязательной сделали дезинфекцию икон, сосудов и всей утвари, которая используется во время причастия, крещения и других обрядов.
Как передает телеканал, руководство РПЦ отказалось закрывать храмы на карантин и назвало эту меру невозможной, однако предупредила прихожан о возможных крайне строгих мерах, которые призваны остановить эпидемию COVID-19. Ранее в Липецкой области верующие собирались провести крестный ход против болезни.
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