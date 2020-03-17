Здоровье важнее даты. Путин назначил 22 апреля, но готов и перенести голосование за Конституцию

В тексте документа отмечается, что на голосование будет вынесен следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

В РФ в настоящее время принимаются меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в связи с этим дата голосования может быть сдвинута, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также сам президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой подчеркнул, что приоритетом в данном вопросе остается здоровье россиян и голосование состоится лишь в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в стране.

«Хочу вас уверить, что ни на минуту не расслабляемся. Работаем и будем готовы к любой ситуации», - ответила главе государства Памфилова.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог в эфире НСН не увидел доводов в ведении чрезвычайного положения в России в связи с коронавирусом.

