Здоровье важнее даты. Путин назначил 22 апреля, но готов и перенести голосование за Конституцию
День голосования по внесению изменений в Конституцию РФ назначен на 22 апреля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
В тексте документа отмечается, что на голосование будет вынесен следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
В РФ в настоящее время принимаются меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в связи с этим дата голосования может быть сдвинута, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также сам президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой подчеркнул, что приоритетом в данном вопросе остается здоровье россиян и голосование состоится лишь в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в стране.
«Хочу вас уверить, что ни на минуту не расслабляемся. Работаем и будем готовы к любой ситуации», - ответила главе государства Памфилова.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог в эфире НСН не увидел доводов в ведении чрезвычайного положения в России в связи с коронавирусом.
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