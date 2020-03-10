В Липецкой области проведут крестный ход против коронавируса

Планы верующих вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. К примеру, один интернет-пользователь предложил провести крестный ход на лыжах, так как он, по его мнению, будет гораздо эффективнее.

Ранее стало известно, что власти Липецкой области ввели в регионе особой режим из-за угрозы распространения коронавируса.

Жители региона при появлении у них симптомов ОРВИ должны самоизолироваться, не выходить на улицу и вызвать врачей на дом. В свою очередь работодатели должны организовать измерение температуры сотрудникам и в случае выявления отклонений отстранить их от работы в офисе.

Ранее эксперты эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова пришли к выводу, что COVID-19 превзошел по влиянию на экономику и мировые индексы все другие эпидемии, с которыми сталкивалось человечество в 21 веке, сообщает Ura.ru

