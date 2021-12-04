В РПЦ считают, что кампании против вакцинации и QR-кодов в России координируют из-за границы

Кампанию против QR-кодов и антипрививочную кампанию в России координируют из-за рубежа. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».

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«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил», - сказал митрополит.

Непривившихся граждан надо ограничить от работы с другими людьми. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

«С самого начала у нас было определено около 40% активных антиваксеров. То есть убеждения здесь не срабатывают, поэтому надо принуждать. Необходимо вводить более жесткие меры, потому что мы видим, что антиваксеры просто насмехаются, ерничают. Убеждать их – дело совершенно бесполезное», - заметил он.

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ФОТО: © РИА Новости, Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПрививкаQR-кодРПЦ
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