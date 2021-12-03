СМИ: депутатам от ЕР вручили методички для споров с антипрививочниками

Депутаты от «Единой России» получили набор методических рекомендаций, которые должны помочь им успешно дискутировать с противниками вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

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Источник агентства во фракции заявил, что данный документ является обычной партийной рассылкой. В методичке, которая называется «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии», собраны тезисы антиваксеров и варианты их парирования.

В документе, в частности, указаны основные причины высоких темпов распространения ковида, например, низкий уровень вакцинации населения, приводится статистика по заболевшим и умершим, а также различные сравнения, в том числе, с количеством жертв боевых действий.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отстранить антипрививочников от телеэфира, и отменить регистрацию партий, которые их поддерживают.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияЕдиная Россия
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