СМИ: депутатам от ЕР вручили методички для споров с антипрививочниками
Депутаты от «Единой России» получили набор методических рекомендаций, которые должны помочь им успешно дискутировать с противниками вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Источник агентства во фракции заявил, что данный документ является обычной партийной рассылкой. В методичке, которая называется «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии», собраны тезисы антиваксеров и варианты их парирования.
В документе, в частности, указаны основные причины высоких темпов распространения ковида, например, низкий уровень вакцинации населения, приводится статистика по заболевшим и умершим, а также различные сравнения, в том числе, с количеством жертв боевых действий.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отстранить антипрививочников от телеэфира, и отменить регистрацию партий, которые их поддерживают.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Норвежец Клебо победил на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
- СМИ: депутатам от ЕР вручили методички для споров с антипрививочниками
- Песков прокомментировал возможные ограничения из-за штамма COVID-19 «омикрон»
- Рашкина вызвали в СК как подозреваемого по делу о лосе
- В Кремле назвали основные темы переговоров Путина и Байдена
- В Кремле ответили на заявление Киева о возможной «эскалации со стороны России»
- В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать мандарины
- Суд отправил в СИЗО совладельца супермаркетов SPAR Левчугова
- Соколов опроверг переименование шоу «Уральские пельмени»
- Иммунолог назвал сроки включения «Спутника V» в список ВОЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru