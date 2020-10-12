В РПЦ расследуют деятельность общины схиархимандрита Иоанникия

Кинешемская епархия Русской православной церкви проводит собственное расследование деятельности общины схиархимандрита Иоанникия в селе Чихачево Ивановской области, передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители Ивановской области. По данным депутата, к нему обратилась жительница области, мать которой сначала посещала обитель, потом переехала туда жить и в дальнейшем пропала. Затем ее нашли в Нижегородской области, по данным обратившейся к депутату гражданки, ее туда вывезли насильно и заставили работать, ограничивая свободу передвижения.

Лишённый сана мятежный схимонах Сергий отлучён от церкви

«По итогам работы комиссий будут приняты решения канонического характера, о которых будет сообщено дополнительно», - заверили агентство в пресс-службе епархии.

Ранее в центр внимания общественности после своих «антиковидных» проповедей попал духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий. Он призывал людей игнорировать самоизоляцию и не верить ни в какие вирусы.

В начале июля суд в Верхней Пышме постановил оштрафовать на 90 тысяч рублей схимонаха Сергия по делу о распространении фейков. Причиной судебного разбирательства послужила записанная на видео проповедь, в которой священник утверждал, что распространение коронавируса срежиссировано. Кроме того, он проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, выступил против «беззаконной самоизоляции» и «чипизации».

Священники «предъявили» схимонаху Сергию несовершеннолетних детей

Также Сергий своем очередном выступлении, запись которого выложил на YouTube его представитель, предложил президенту РФ Владимиру Путину передать полномочия главы государства ему.

Прежде Сергий до принятия священнического сана был милиционером и отбыл срок за убийство. Как утверждают в Екатеринбургской епархии, при рукоположении он ввёл в заблуждение духовенство, скрыв судимость фразой о работе электриком — в противном случае он не смог бы стать священником по православным канонам.

После этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и был отлучен от церкви.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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