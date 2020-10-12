В РПЦ расследуют деятельность общины схиархимандрита Иоанникия

«По итогам работы комиссий будут приняты решения канонического характера, о которых будет сообщено дополнительно», - заверили агентство в пресс-службе епархии.

Ранее в центр внимания общественности после своих «антиковидных» проповедей попал духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий. Он призывал людей игнорировать самоизоляцию и не верить ни в какие вирусы.

В начале июля суд в Верхней Пышме постановил оштрафовать на 90 тысяч рублей схимонаха Сергия по делу о распространении фейков. Причиной судебного разбирательства послужила записанная на видео проповедь, в которой священник утверждал, что распространение коронавируса срежиссировано. Кроме того, он проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, выступил против «беззаконной самоизоляции» и «чипизации».