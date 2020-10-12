В РПЦ расследуют деятельность общины схиархимандрита Иоанникия
Кинешемская епархия Русской православной церкви проводит собственное расследование деятельности общины схиархимандрита Иоанникия в селе Чихачево Ивановской области, передает РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители Ивановской области. По данным депутата, к нему обратилась жительница области, мать которой сначала посещала обитель, потом переехала туда жить и в дальнейшем пропала. Затем ее нашли в Нижегородской области, по данным обратившейся к депутату гражданки, ее туда вывезли насильно и заставили работать, ограничивая свободу передвижения.
«По итогам работы комиссий будут приняты решения канонического характера, о которых будет сообщено дополнительно», - заверили агентство в пресс-службе епархии.
Ранее в центр внимания общественности после своих «антиковидных» проповедей попал духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий. Он призывал людей игнорировать самоизоляцию и не верить ни в какие вирусы.
В начале июля суд в Верхней Пышме постановил оштрафовать на 90 тысяч рублей схимонаха Сергия по делу о распространении фейков. Причиной судебного разбирательства послужила записанная на видео проповедь, в которой священник утверждал, что распространение коронавируса срежиссировано. Кроме того, он проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, выступил против «беззаконной самоизоляции» и «чипизации».
Также Сергий своем очередном выступлении, запись которого выложил на YouTube его представитель, предложил президенту РФ Владимиру Путину передать полномочия главы государства ему.
Прежде Сергий до принятия священнического сана был милиционером и отбыл срок за убийство. Как утверждают в Екатеринбургской епархии, при рукоположении он ввёл в заблуждение духовенство, скрыв судимость фразой о работе электриком — в противном случае он не смог бы стать священником по православным канонам.
После этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и был отлучен от церкви.
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