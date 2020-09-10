Лишённый сана мятежный схимонах Сергий отлучён от церкви
Схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Об этом рассказал председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета, отмечает ТАСС.
А ранее Сергия оштрафовали по делу о возбуждении ненависти и за распространение недостоверной информации, сообщает RT.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии», пишет Ura.ru.
Между тем, в начале июля суд в Верхней Пышме постановил оштрафовать на 90 тысяч рублей схимонаха Сергия (Романова) по делу о распространении фейков. Причиной судебного разбирательства послужила записанная на видео проповедь, в которой священник утверждал, что распространение коронавируса срежиссировано. Кроме того, он проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, выступил против «беззаконной самоизоляции» и «чипизации».
Как сообщает телеканал «360», Сергий не явился на судебное заседание.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- В Польше рассказали о расширении санкционного списка ЕС по Белоруссии
- Кремль опроверг данные о намерении Путина создать комиссию по Навальному
- Авторы Lancet запросили данные у разработчиков вакцины «Спутник V»
- Лишённый сана мятежный схимонах Сергий отлучён от церкви
- Росприродназор подал иск к структуре «Норникеля» на 148 миллиардов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru