Лишённый сана мятежный схимонах Сергий отлучён от церкви

Между тем, в начале июля суд в Верхней Пышме постановил оштрафовать на 90 тысяч рублей схимонаха Сергия (Романова) по делу о распространении фейков. Причиной судебного разбирательства послужила записанная на видео проповедь, в которой священник утверждал, что распространение коронавируса срежиссировано. Кроме того, он проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, выступил против «беззаконной самоизоляции» и «чипизации».

Как сообщает телеканал «360», Сергий не явился на судебное заседание.

