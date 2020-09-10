Священник призвал расследовать деятельность схимонаха Сергия
Иеромонах РПЦ Дмитрий Першин в эфире НСН задался вопросом, почему вообще в скитах схимонаха Сергия были несовершеннолетние дети.
Схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Об этом рассказал председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета, отмечает ТАСС. В школу при Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого был Сергий, ранее набирали детей.
«Надеюсь, будет проведено расследование на предмет того, как вообще там несовершеннолетние дети оказались. Надеюсь, они будут изъяты из этой общины и обретут адекватных усыновителей», - подчеркнул иеромонах РПЦ Дмитрий Першин в эфире НСН.
Он поддержал решение об отлучении от Церкви Сергия и подчеркнул несовместимость его учения с церковным, укорененным в Евангелии.
«На совести отца Сергия – болезни, а может и смерти многих людей, потому что его виртуальная пафосная борьба с пофилактикой коронавируса могла обернуться трагедией в реальных семьях и реальных монастырях».
«Надеюсь, родители поостерегутся отдавать своих детей в скиты этого расколоучителя», - подчеркнул он.
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