В РПЦ рассказали об «алкогольной проблеме» верующих

Легойда отметил, что различные общества трезвости основывали многие российские новомученики, и это, добавил он, «то, что для нашей церкви очень актуально». Он также отметил, что отношение к алкогольным напиткам внутри церковного общества отстает от общественных взглядов на них. Глава синодального отдела отметил, что общество относится к спиртному жестче. По словам Легойды, спортсмены должны показать пример в этом вопросе верующим.

Ранее сообщалось, что субъекты России хотят наделить правом создавать медицинские вытрезвители. О том, почему новость о воссоздании вытрезвителей в стране должна восприниматься позитивно, кто будет отвечать за буйных клиентов, и во сколько обойдётся любителям крепких напитков пребывание в вытрезвителе, НСН поговорила с заместителем председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья, членом центрального штаба ОНФ Николаем Говориным.

