Протрезвей за тысячу. Как в Россию планируют вернуть вытрезвители
Зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья рассказал НСН, почему возврат вытрезвителей не должен восприниматься как нарушение прав граждан.
Субъекты РФ хотят наделить правом создавать медицинские вытрезвители. Об этом в ходе пресс-конференции в НСН сообщил соавтор проекта закона о возрождении в стране вытрезвителей, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Игорь Каграманян.
«Ряд регионов стали самостоятельно создавать такие учреждения, понимая, что это в интересах граждан. Ключевое в нашем проекте — наделение субъектов РФ соответствующими полномочиями», — заявил сенатор Каграманян.
О том, почему новость о воссоздании вытрезвителей в стране должна восприниматься позитивно, кто будет отвечать за буйных клиентов, и во сколько обойдётся любителям крепких напитков пребывание в вытрезвителе, НСН поговорила с заместителем председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья, членом центрального штаба ОНФ Николаем Говориным.
«Необходимость создания в стране медицинских вытрезвителей сегодня уже не вызывает сомнения. Потому что после их закрытия мы имеем объективную картину: число людей, которые остаются без помощи в состоянии сильного алкогольного опьянения, высоко. Это приводит к тому, что люди гибнут, особенно на севере, к тому, что они подвергаются нападению, и третье, к тому, что они становятся инвалидами. Ситуация наносит серьёзный, в том числе и экономический, ущерб государству. Я считаю, что мы подошли к этому слишком поздно. Слишком либеральными были разговоры на эту тему. Надо понять, что это не нарушение прав гражданина, а борьба за его здоровье и жизнь», — обосновал целесообразность идеи Говорин.
Однако пока не ясно, кто будет отвечать за поклонников Бахуса. Пока что, по словам сенатора, наиболее удачно удалось воссоздать современный аналог вытрезвителей в Башкирии.
«Понятно, что сегодня это не может быть полномочиями МВД. Но это же и не может быть функционалом Минздрава, потому что там не занимаются протрезвлением. В стране существует опыт создания вытрезвителей, и на наш взгляд, наиболее удачный он в Башкирии. Там есть ночлежки, которые находятся в ведении министерства социальной защиты. Они могут быть организованы по принципу государственно-частного партнёрства», — рассказал депутат.
Ключевым вопросом остаётся — кто же будет платить за счастье быть снова трезвым? По мнению собеседника НСН, в большинстве случаев расплачиваться следует самому нарушителю общественного порядка, однако для некоторых можно предусмотреть исключения.
«Наши данные показывают, что 90% людей в состоянии сильного алкогольного опьянения нуждаются просто в помещении, где они могли бы отоспаться. Примерно 5% — в медицинской помощи. Если это тяжёлое опьянение, отравление алкоголем, просто отлежаться не достаточно. И примерно 5%, совсем небольшой процент, лиц ведут себя агрессивно, они нуждаются как раз в задержании и помещении в спецприёмник. Что касается платы, то понятно, что в подавляющем большинстве платить за эту услугу нужно будет самому гражданину. Но я думаю, что в отдельных случаях можно решить так, чтобы платило предприятие или государство. Это детали. Стоимость услуги, я думаю, будет 1000 рублей за ночь. Человеку предоставляют место, чистое бельё, утром возможность умыться, погладить рубашку», — описал вытрезвители будущего Говорин.
В заключение он напомнил, что в советское время помимо штрафа за попадание в вытрезвитель, человека ожидал разбор полётов на работе. И многих, по его мнению, это держало в узде.
«В советское время вытрезвители тоже были платные. Более того, человека заносили в определённую карту, его фотографировали в таком не очень приличном виде, а потом отправляли информацию на производство, где работал человек. Там случай разбирали в коллективе, проводили беседу. Я хочу сказать, что это носило правильный воспитательный характер — люди побаивались в конечном счёте, стресс мотивировал задумываться, в каком виде появляться в общественных местах», — резюмировал депутат.
Напомним, ранее в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция на тему: «Украл, выпил, в тюрьму? Почему в России хотят вернуть вытрезвители». В её ходе эксперты обсудили, кто будет работать в спецучреждениях, как будет осуществляться отправка дебоширов в руки медиков, и за чей счёт государство вновь займётся вопросом трезвости своих граждан.
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