Протрезвей за тысячу. Как в Россию планируют вернуть вытрезвители

Субъекты РФ хотят наделить правом создавать медицинские вытрезвители. Об этом в ходе пресс-конференции в НСН сообщил соавтор проекта закона о возрождении в стране вытрезвителей, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, эксперт ОНФ Игорь Каграманян.

«Ряд регионов стали самостоятельно создавать такие учреждения, понимая, что это в интересах граждан. Ключевое в нашем проекте — наделение субъектов РФ соответствующими полномочиями», — заявил сенатор Каграманян.

О том, почему новость о воссоздании вытрезвителей в стране должна восприниматься позитивно, кто будет отвечать за буйных клиентов, и во сколько обойдётся любителям крепких напитков пребывание в вытрезвителе, НСН поговорила с заместителем председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья, членом центрального штаба ОНФ Николаем Говориным.

«Необходимость создания в стране медицинских вытрезвителей сегодня уже не вызывает сомнения. Потому что после их закрытия мы имеем объективную картину: число людей, которые остаются без помощи в состоянии сильного алкогольного опьянения, высоко. Это приводит к тому, что люди гибнут, особенно на севере, к тому, что они подвергаются нападению, и третье, к тому, что они становятся инвалидами. Ситуация наносит серьёзный, в том числе и экономический, ущерб государству. Я считаю, что мы подошли к этому слишком поздно. Слишком либеральными были разговоры на эту тему. Надо понять, что это не нарушение прав гражданина, а борьба за его здоровье и жизнь», — обосновал целесообразность идеи Говорин.

Однако пока не ясно, кто будет отвечать за поклонников Бахуса. Пока что, по словам сенатора, наиболее удачно удалось воссоздать современный аналог вытрезвителей в Башкирии.

«Понятно, что сегодня это не может быть полномочиями МВД. Но это же и не может быть функционалом Минздрава, потому что там не занимаются протрезвлением. В стране существует опыт создания вытрезвителей, и на наш взгляд, наиболее удачный он в Башкирии. Там есть ночлежки, которые находятся в ведении министерства социальной защиты. Они могут быть организованы по принципу государственно-частного партнёрства», — рассказал депутат.