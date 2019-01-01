Аналитик: Запрет на пивные напитки приведет к росту рынка

Дробиз заявил, что такая борьба с продукцией вызывает вопросы. Он уточнил, что раз напитки были одобрены Минздравом и Роспотребнадзором, значит этот алкоголь допущен к потреблению гроажданами.

«Пьет их в основном молодежь лет до 35, поэтому думаю, что рынок этот стабильный. Единственное что, у нас же меняется структура населения. У нас сегодня молодежи от 18 до 29 лет в два раза меньше, чем было 10 лет назад. Ясно, что потребление этой продукции сократилось. Когда с ней пытаются бороться, я всегда ее защищал. По одной простой причине. Были десятки заседаний Госдумы, Совета Федерации и я всегда говорил “Ребята, если она вредная, то как она вообще попала на прилавок?”. Значит она не вредная, если ее пропустили Минздрав, Роспотребнадзор. Они же все это контролируют. То есть, это нормальная продукция, если ее пить ограниченно. Никто же не советует пить по пять банок в день. Если пьешь эту баночку иногда – ничего страшного. Она действительно вкусная. Это все пиар», - пояснил собеседник НСН.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя напомнил, что такие слабоалкогольные напитки уже неоднократно меняли свою нишу. В частности, он рассказал, что эти коктейли уже продавались и как винные напитки, и как сидр.

«У нас еще в 2004-2006 годах был глобальный рынок слабоалкогольных напитков. Рынок этот составлял 450-500 миллионов литров в год, а это больше 3-3,5 литров на душу. Пример но с 2006 года там произошел ряд событий и повысили ставки акцизов ошибочно, потом их понизили. Рынок начал падать. Примерно к 2010-2011 году объем его составлял 300-320 миллионов литров. С 2012 года регионы получили право регулировать контролировать алкогольный рынок, как угодно, вплоть до введения сухого закона. И они, пиариться же на чем-то надо, взяли и с подачи “Трезвой России” попытались запретить продажу слабоалкогольных напитков-энергетиков. Хотя их много лет предлагали запретить на заседаниях Госдумы и Совета Федерации, но не запрещали, поскольку оснований не было. Это нормальная продукция, которая допущена к реализации Минздравом и Роспотребнадзором. Два первых региона Архангельская область и Краснодарский край запретили эту продукцию. ФАС подал в суд, конечно, на них. У Архангельской области он выиграл – они вернули продажу, а Краснодарский край выиграл у ФАСа. В итоге “Трезвая Россия” начала подзуживать другие регионы и почти 50 из них запретили продажу алкогольных энергетиков. Объем начал падать. Но бизнес же не дурак! Эти напитки стали переходить в другие сегменты продукции, ничем не отличаясь, просто под новыми названиями. Они перешли в винные напитки, потом там повысили акцизы. Они перешли в сидры. Это было лет пять назад. Объем сидров резко вырос, потому упал, потому что они ушли. Ушли в пивные напитки», - сообщил Дробиз.

Ранее Минздрав предложил увеличить возраст продажи алкоголя. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире НСН, что запрет не только не решит проблему употребления алкоголя молодежью, но и усугубит ситуацию.

