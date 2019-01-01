Аналитик: Запрет на пивные напитки приведет к росту рынка
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в беседе с НСН рассказал, что инициатива общественников вполне может стать реальностью.
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей. Речь идет о такой продукции, как, например, ром-кола, джин-тоник или «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз. При этом потребителей нередко вводят в заблуждение. Производители выдают слабоалкогольную продукцию, которую производят с помощью этилового спирта и ароматических добавок, за пивные напитки натурального брожения. Представитель «Опоры России» пояснил, что запрет позволит очистить рынок от подобной псевдопродукции.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз предположил в эфире НСН, что инициатива скорее всего будет одобрена. Он уточнил, что если такие пивные напитки снова вернуться в категорию слабоалкогольной продукции, то это приведет к резкому росту рынка.
«Вот сегодня они находятся в основном в пивных напитках. За это время рынок слабоалкогольных напитков упал с 450-500 миллионов литров до 70 миллионов литров. Еще 250 миллионов литров – это напитки, которые присутствуют под другим видом в пивных напитках. Так вот “Опора России” хочет их выгнать оттуда и вернуть обратно в сегмент слабоалкогольных напитков, чтобы они не портили сам рынок. Я думаю, что предложение “Опоры России” будет принято. В этом случае, эти продукты уйдут из сегмента пивных напитков. Куда уйдут? Может, ввернутся в категорию слабоалкогольных напитков. Почему они убегали из этого сегмента? С одной стороны, потому что за ними гонялись, с другой стороны, они бегали в поисках низкого акциза. Если они сейчас вернуться в слабоалкогольные напитки, то этот рынок вырастет раза в три-четыре, а пивной рынок упадет», - пояснил он.
Дробиз заявил, что такая борьба с продукцией вызывает вопросы. Он уточнил, что раз напитки были одобрены Минздравом и Роспотребнадзором, значит этот алкоголь допущен к потреблению гроажданами.
«Пьет их в основном молодежь лет до 35, поэтому думаю, что рынок этот стабильный. Единственное что, у нас же меняется структура населения. У нас сегодня молодежи от 18 до 29 лет в два раза меньше, чем было 10 лет назад. Ясно, что потребление этой продукции сократилось. Когда с ней пытаются бороться, я всегда ее защищал. По одной простой причине. Были десятки заседаний Госдумы, Совета Федерации и я всегда говорил “Ребята, если она вредная, то как она вообще попала на прилавок?”. Значит она не вредная, если ее пропустили Минздрав, Роспотребнадзор. Они же все это контролируют. То есть, это нормальная продукция, если ее пить ограниченно. Никто же не советует пить по пять банок в день. Если пьешь эту баночку иногда – ничего страшного. Она действительно вкусная. Это все пиар», - пояснил собеседник НСН.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя напомнил, что такие слабоалкогольные напитки уже неоднократно меняли свою нишу. В частности, он рассказал, что эти коктейли уже продавались и как винные напитки, и как сидр.
«У нас еще в 2004-2006 годах был глобальный рынок слабоалкогольных напитков. Рынок этот составлял 450-500 миллионов литров в год, а это больше 3-3,5 литров на душу. Пример но с 2006 года там произошел ряд событий и повысили ставки акцизов ошибочно, потом их понизили. Рынок начал падать. Примерно к 2010-2011 году объем его составлял 300-320 миллионов литров. С 2012 года регионы получили право регулировать контролировать алкогольный рынок, как угодно, вплоть до введения сухого закона. И они, пиариться же на чем-то надо, взяли и с подачи “Трезвой России” попытались запретить продажу слабоалкогольных напитков-энергетиков. Хотя их много лет предлагали запретить на заседаниях Госдумы и Совета Федерации, но не запрещали, поскольку оснований не было. Это нормальная продукция, которая допущена к реализации Минздравом и Роспотребнадзором. Два первых региона Архангельская область и Краснодарский край запретили эту продукцию. ФАС подал в суд, конечно, на них. У Архангельской области он выиграл – они вернули продажу, а Краснодарский край выиграл у ФАСа. В итоге “Трезвая Россия” начала подзуживать другие регионы и почти 50 из них запретили продажу алкогольных энергетиков. Объем начал падать. Но бизнес же не дурак! Эти напитки стали переходить в другие сегменты продукции, ничем не отличаясь, просто под новыми названиями. Они перешли в винные напитки, потом там повысили акцизы. Они перешли в сидры. Это было лет пять назад. Объем сидров резко вырос, потому упал, потому что они ушли. Ушли в пивные напитки», - сообщил Дробиз.
Ранее Минздрав предложил увеличить возраст продажи алкоголя. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире НСН, что запрет не только не решит проблему употребления алкоголя молодежью, но и усугубит ситуацию.
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