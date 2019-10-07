В РПЦ предложили забирать «маменькиных сынков» из семей
Глава патриаршей комиссии по делам семьи в эфире НСН рассказал, как решить проблему большого количества разводов в России.
Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН предложил забирать детей из неполных семей и отправлять их в кадетские корпуса, чтобы избежать исключительно женского воспитания.
«Молодые люди часто разводятся, у нас огромное количество разводов, просто безумное. А ведь именно семья является основой крепкого государства. А у нас в некоторых городах до 90% разводов. Нужно начать, к примеру, с седьмого класса специальные курсы [о семейной жизни]. В каждом федеральном округе я бы сделал для детей кадетские корпуса, где самые лучшие офицеры заменили бы им отцов. А то у них (детей) женское воспитание. Они ничего не могут делать без мамочки. Жениться просто боятся. 90% не хотят платить алименты на своих же детей», - заявил НСН протоиерей.
Он также добавил, что Россия сейчас находится на грани демографической катастрофы и предложил ещё несколько мер для повышения рождаемости в стране.
«Нужна отмена абортов. Сперва необходимо вывести их из ОМС. У нас катастрофическое же положение. При советской власти у нас был лозунг «Социалистическое отечество в опасности!». Вот и сейчас мы находимся в очень демографической большой опасности. Надо срочно менять программы в школе. Потому что семья для каждого человека должна быть важнее, чем работа. А у нас школы к семейной жизни вообще не готовят. Также нужно работать над состоянием нравственности. Ведь гражданин сейчас не может отличить хорошее от плохого», - отметил Смирнов.
Напомним, ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи заявил, что решит демографическую проблему в стране, если у него будут «10 лет и полномочия». В эфире НСН он уточнил, что для этого ему понадобится влияние на министров, Госдуму и Совет Федерации.
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