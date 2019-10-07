В РПЦ предложили забирать «маменькиных сынков» из семей

Он также добавил, что Россия сейчас находится на грани демографической катастрофы и предложил ещё несколько мер для повышения рождаемости в стране.

«Нужна отмена абортов. Сперва необходимо вывести их из ОМС. У нас катастрофическое же положение. При советской власти у нас был лозунг «Социалистическое отечество в опасности!». Вот и сейчас мы находимся в очень демографической большой опасности. Надо срочно менять программы в школе. Потому что семья для каждого человека должна быть важнее, чем работа. А у нас школы к семейной жизни вообще не готовят. Также нужно работать над состоянием нравственности. Ведь гражданин сейчас не может отличить хорошее от плохого», - отметил Смирнов.

Напомним, ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи заявил, что решит демографическую проблему в стране, если у него будут «10 лет и полномочия». В эфире НСН он уточнил, что для этого ему понадобится влияние на министров, Госдуму и Совет Федерации.