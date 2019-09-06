Карательная демография или налог на здравый смысл на фоне многодетной нищеты
Стоит ли возрождать советскую практику налога на бездетность?
Бить рублем за нежелание заводить детей предложила общественная организация «Союз православных граждан». Ее председатель Валентин Лебедев на пресс-конференции в НСН призвал возродить практику, которая существовала в Советском Союзе: для всех мужчин и замужних женщин с 20-летнего возраста до выхода на пенсию при отсутствии у них детей действовал налог в 6%. Еще более радикальное предложение выдвинул председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он полагает, что под действие налога на малодетность (даже не бездетность) должны подпадать граждане старше 18 лет. С бездетных граждан он предлагает взымать по 100 рублей, с россиян с одним ребенком – 50 рублей, а с граждан с двумя детьми – 1 рубль. Семьи с тремя и более детьми считаются многодетными и обложению этой податью не подлежат.
Вряд ли авторы этой инициативы задумываются, что ставят телегу впереди лошади. Кары за малочадность объяснимы тогда, когда решены все проблемы многодетных семей: они все сыты, одеты-обуты, живут в хоромах, а не в халупах, обеспечены достойным медобслуживанием и образованием, пользуются почетом и уважением в обществе, могут всей семьей провести отпуск в приличном месте. Пока же все наоборот: чем больше детей, тем беднее семья. Как следует из опубликованного этим летом исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности», самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях — 52,2%. Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности – там 45% детей растут в малоимущих семьях.
А детство-отрочество-юность в малоимущей семье для ребенка в первую очередь означает отсутствие возможностей получить достойное образование и качественное медобслуживание. Что уж говорить о перспективах отдыха на море: максимум – работа с родителями на огороде, чтобы обеспечить семью овощами, если огород, конечно, есть. Специалисты говорят, что это приводит к позиции аутсайдеров на рынке труда и, как следствие, обреченности на низкооплачиваемую работу. Стало быть, их дети тоже будут расти в нищете. Круг замкнулся.
Поборники налога на малодетность могут возразить, что как раз средства от него могут быть перераспределены между многодетными. Но тут, увы, простая арифметика подскажет, что 100 рублей, полученные с бездетной семьи, будучи распределены между тремя детьми семьи многодетной, превратятся в 33 рубля. И это еще без учета расходов на администрирование нового налога. Кто-то, правда, думает, что это стимул к многодетности? 50 рублей возьмите…
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