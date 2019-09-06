Карательная демография или налог на здравый смысл на фоне многодетной нищеты

Бить рублем за нежелание заводить детей предложила общественная организация «Союз православных граждан». Ее председатель Валентин Лебедев на пресс-конференции в НСН призвал возродить практику, которая существовала в Советском Союзе: для всех мужчин и замужних женщин с 20-летнего возраста до выхода на пенсию при отсутствии у них детей действовал налог в 6%. Еще более радикальное предложение выдвинул председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он полагает, что под действие налога на малодетность (даже не бездетность) должны подпадать граждане старше 18 лет. С бездетных граждан он предлагает взымать по 100 рублей, с россиян с одним ребенком – 50 рублей, а с граждан с двумя детьми – 1 рубль. Семьи с тремя и более детьми считаются многодетными и обложению этой податью не подлежат.

Вряд ли авторы этой инициативы задумываются, что ставят телегу впереди лошади. Кары за малочадность объяснимы тогда, когда решены все проблемы многодетных семей: они все сыты, одеты-обуты, живут в хоромах, а не в халупах, обеспечены достойным медобслуживанием и образованием, пользуются почетом и уважением в обществе, могут всей семьей провести отпуск в приличном месте. Пока же все наоборот: чем больше детей, тем беднее семья. Как следует из опубликованного этим летом исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности», самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях — 52,2%. Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности – там 45% детей растут в малоимущих семьях.

А детство-отрочество-юность в малоимущей семье для ребенка в первую очередь означает отсутствие возможностей получить достойное образование и качественное медобслуживание. Что уж говорить о перспективах отдыха на море: максимум – работа с родителями на огороде, чтобы обеспечить семью овощами, если огород, конечно, есть. Специалисты говорят, что это приводит к позиции аутсайдеров на рынке труда и, как следствие, обреченности на низкооплачиваемую работу. Стало быть, их дети тоже будут расти в нищете. Круг замкнулся.

Поборники налога на малодетность могут возразить, что как раз средства от него могут быть перераспределены между многодетными. Но тут, увы, простая арифметика подскажет, что 100 рублей, полученные с бездетной семьи, будучи распределены между тремя детьми семьи многодетной, превратятся в 33 рубля. И это еще без учета расходов на администрирование нового налога. Кто-то, правда, думает, что это стимул к многодетности? 50 рублей возьмите…

