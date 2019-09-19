Демограф предрек уменьшение населения России на половину к концу века

«К концу столетия, даже при сохранении соответствующих бонусов семьям, каких-то льгот и выплат, нас останется половина от нынешнего населения. К концу столетия нас будет 70-80 миллионов человек. Это просто математика с точки зрения нынешнего коэффициента рождаемости. Если Россия хочет жить, нам необходимо обращать внимание на разные тренды в семьях. У нас за последние десять лет в два раза выросло число молодых людей, относящих себя к "чайлдфри"», - сказал он.

Эксперт добавил, что единственный вариант выживания для России – пропаганда культа многодетных семей.

«Сегодня мы страна не первого мира с крайне низкими доходами, которые не позволяют воспроизводить себя. Говорят, одного ребенка тяжело вырастить, и они правы. Наша российская семья чудовищно недофинансирована. Здесь нужен рывок и прорыв, к чему нас призывает президент России Владимир Путин. Нормой в России, цитирую президента, должна стать семья с тремя детьми», - сказал Крупнов.

Ранее в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников заявил, что не верит в связь снижения количества разводов и уменьшения доходов россиян.

