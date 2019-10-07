РАН: Россию из демографической ямы выведут только мигранты
Эксперт рассказала НСН, как Россия будет преодолевать естественную убыль населения.
Минэкономразвития прогнозирует, что естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 года. Об этом говорится в докладе ведомства по социально-экономическому развитию страны на 2020–2022 годы, передает ТАСС. В документе отмечается, что в 2020–2023 годах рост численности населения будет происходить за счет мигрантов, тогда как с 2024 года — за счет естественного и миграционного приростов.
Доктор экономический наук, завотделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований РАН Алла Иванова в эфире НСН согласилась с прогнозами ведомства о том, что без миграции и существенного миграционного прироста выйти на тренд преодоления убыли населения не удастся.
«У Росстата есть несколько вариантов прогнозов, в том числе сложившихся трендов и так называемый оптимистический, если будут реализованы меры, которые должны способствовать росту рождаемости и снижению смертности и росту миграции. Без миграционного прироста в ближайшие годы ожидать даже выхода из режима сокращения населения не приходится. Потому что естественная убыль населения до 2024 года будет сохраняться точно, а, вероятно, и дольше. Режим воспроизводства населения пока не дает оснований говорить о возможности выхода из демографической ямы», — заявила собеседник НСН.
В Минэкономразвития отмечают, что демографические показатели сильно влияют на социально-экономическое развитие страны. А за последние годы зафиксирована устойчивая тенденция старения и ухудшение возрастной структуры населения.
Согласно оценке ведомства, численность населения России в 2018 году составила 146,8 млн человек. Предполагается, что в 2022 году этот показатель достигнет 147,7 млн человек, в 2024 году — 148,7 млн человек.
Численность трудоспособных россиян в текущем году составляет 82 млн человек, в 2020 году их будет 82,5 млн, в 2024 году — 85,3 млн человек.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предупредил в пресс-центре НСН, что страна вымирает из-за недофинансирования российской семьи.
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