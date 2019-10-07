РАН: Россию из демографической ямы выведут только мигранты

Минэкономразвития прогнозирует, что естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 года. Об этом говорится в докладе ведомства по социально-экономическому развитию страны на 2020–2022 годы, передает ТАСС. В документе отмечается, что в 2020–2023 годах рост численности населения будет происходить за счет мигрантов, тогда как с 2024 года — за счет естественного и миграционного приростов.



Доктор экономический наук, завотделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований РАН Алла Иванова в эфире НСН согласилась с прогнозами ведомства о том, что без миграции и существенного миграционного прироста выйти на тренд преодоления убыли населения не удастся.

«У Росстата есть несколько вариантов прогнозов, в том числе сложившихся трендов и так называемый оптимистический, если будут реализованы меры, которые должны способствовать росту рождаемости и снижению смертности и росту миграции. Без миграционного прироста в ближайшие годы ожидать даже выхода из режима сокращения населения не приходится. Потому что естественная убыль населения до 2024 года будет сохраняться точно, а, вероятно, и дольше. Режим воспроизводства населения пока не дает оснований говорить о возможности выхода из демографической ямы», — заявила собеседник НСН.