В РПЦ обеспокоены возможным изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

«Судя по заявлениям Зеленского (Владимира, президента Украины - прим. НСН), по решениям недавнего СНБО Украины, по практическим действиям СБУ, - угроза изгнания монахов из Киево-Печерской лавры, одной из важнейших святынь всего православного мира, является весьма реальной. Подготовка к такому событию активно ведется», - цитирует Балашова ТАСС.

По его словам, Украина пытается зарегистрировать устав «параллельного монастыря» раскольнической Православной церкви Украины и она не отменена. При этом, подчеркнул Балашов, раскольникам трудно освоить лавру - «у них просто очень мало монахов в сравнении с канонической Украинской православной церковью».

Ранее глава минкультуры Украины Александ Ткаченко заявил, что в стране не идет речи о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ). Происходит перерегистрация юрлица одной из церквей, находящихся на территории лавры, которой пользуется ПЦУ, уточняет «Украинская правда».

