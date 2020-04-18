В РПЦ допустили возможность богослужений без физического присутствия верующих в храмах
Утренние и вечерние молитвы, чтение Евангелия, проповеди не требуют физического участия верующих, их присутствия в храмах. Такое заявление сделал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
«Мы должны создать для каждого из наших верующих такие условия, когда он может, не выходя из дома, получать максимум того, что можно получить дистанционно. Например, каждый день читать Евангелие вместе со своей общиной, слушать проповедь священника, участвовать в утренних и вечерних молитвах - для этого всего необязательно физическое присутствие человека в храме», - отметил митрополит.
Церковнослужитель сообщил, что службы в храмах с непременным физическим присутствием верующих продолжатся. Однако, отметил необходимость для Русской православной церкви (РПЦ) развивать деятельность в виртуальном пространстве.
«Но мы действительно можем больше развивать миссию в цифровом пространстве», - цитирует главу ОВЦС ТАСС.
Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал об основных особенностях прошедшей церемонии схождения Благодатного огня в этом году, которая впервые в этом году прошла без паломников и с ограниченным количеством священнослужителей.
«Хорошо было видно, как проходит церемония. Мы увидели, как двое израильских полицейских прошли вместе с патриархом внутрь Кувуклии. Сначала один, а через минуту зашёл второй. Не понятно, что им там делать, видимо, смотреть, чтобы не подрались армянин и грек. Кроме того, в завершении репортажа показали, как монах от свечей зажигает лампады, которые висят над входом в Кувуклию. Это значит, что они сами не загорелись, вопреки легенде, которая говорит, что это должно происходить. И ещё в репортажах в прошлом году можно было увидеть нишу за иконой Богоматери, которая висит прямо над Гробом Господнем и многие решили, что там заранее стоит лампада с заранее зажжённым огнём. Ну и сами сроки церемонии в этом году достаточно быстрые – патриарх внутри гробницы пробыл только пять минут. А это как раз то время, которое нужно, чтобы прочесть соответствующую молитву», - сообщил Кураев.
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