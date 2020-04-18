В РПЦ допустили возможность богослужений без физического присутствия верующих в храмах

Утренние и вечерние молитвы, чтение Евангелия, проповеди не требуют физического участия верующих, их присутствия в храмах. Такое заявление сделал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Мы должны создать для каждого из наших верующих такие условия, когда он может, не выходя из дома, получать максимум того, что можно получить дистанционно. Например, каждый день читать Евангелие вместе со своей общиной, слушать проповедь священника, участвовать в утренних и вечерних молитвах - для этого всего необязательно физическое присутствие человека в храме», - отметил митрополит.

Церковнослужитель сообщил, что службы в храмах с непременным физическим присутствием верующих продолжатся. Однако, отметил необходимость для Русской православной церкви (РПЦ) развивать деятельность в виртуальном пространстве.