Кураев: На фоне эпидемии коронавируса схождение благодатного огня значения не имеет

Сегодня Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. При этом из-за угрозы коронавируса в это году церемония впервые прошла без паломников и с ограниченным количеством священнослужителей. Уже сегодня вечером Благодатный огонь будет доставлен в храм Христа спасителя, а оттуда он попадёт в другие храмы Русской православной церкви, но только после отмены режима самоизоляции, сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал об основных особенностях прошедшей церемонии схождения Благодатного огня в этом году.

«Хорошо было видно, как проходит церемония. Мы увидели, как двое израильских полицейских прошли вместе с патриархом внутрь Кувуклии. Сначала один, а через минуту зашёл второй. Не понятно, что им там делать, видимо, смотреть, чтобы не подрались армянин и грек. Кроме того, в завершении репортажа показали, как монах от свечей зажигает лампады, которые висят над входом в Кувуклию. Это значит, что они сами не загорелись, вопреки легенде, которая говорит, что это должно происходить. И ещё в репортажах в прошлом году можно было увидеть нишу за иконой Богоматери, которая висит прямо над Гробом Господнем и многие решили, что там заранее стоит лампада с заранее зажжённым огнём. Ну и сами сроки церемонии в этом году достаточно быстрые – патриарх внутри гробницы пробыл только пять минут. А это как раз то время, которое нужно, чтобы прочесть соответствующую молитву», - сообщил Кураев.

Также он рассказал о значении схождения Благодатного огня в условиях пандемии коронавируса, и объяснил, что как к чуду к этой церемонии относятся только восточные славяне.

«В нынешних обстоятельствах пандемии коронавируса это событие не имеет ни малейшего значения. Ещё в беседе со мной патриарх Феофил сказал, что это обычное представление евангельских событий, как и все другие богослужения. Воскресный ход, омовение ног, вынос плащаницы, её погребение – это некая литургическая драма, инсценировка, напоминающая о древних событиях. И чудесный генезис этого огня - чисто восточнославянская легенда», - добавил протодиакон.