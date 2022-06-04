В Росздравнадзоре развеяли слухи о дефиците лекарств
В России нет дефицита лекарств, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе пресс-конференции 4 июня.
«Нормально. Все хорошо», — уточнила руководитель ведомства, отвечая на вопрос количестве медицинских препаратов для стабильной работы отрасли.
Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас фармкомпании в России работают на запасах ингредиентов, однако вопрос с новыми поставками решится в ближайшее время.
«Тут очень много составляющих. Логистика действительно нарушена, кто-то отказывается что-то поставлять нам. Ищутся альтернативные каналы поставок по логистике. Есть сложности, они касаются вообще различных аспектов по производству лекарственных препаратов, поэтому здесь говорить о чем-то конкретным бессмысленно, потому что у каждого производителя найдутся проблемы по поставке ингредиентов для синтеза субстанций и производства лекарственных препаратов. Пока что никак это на россиянах не отразится, потому что запасы были, и, соответственно, они сейчас используются. Надеемся, что к тому времени, как существующие запасы подойдут к концу, каналы поставок наладятся, и в конечном итоге это не отразится ни на поставках, ни на производстве лекарственных препаратов. Уже два месяца как решается этот вопрос, думаю, в ближайший месяц этого не произойдет, но в ближайшее время – да», - объяснил специалист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru