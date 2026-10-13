Лукашенко в шутку поблагодарил Запад за заборы на границе
Глава Белоруссии Александр Лукашенко в шутку поблагодарил соседние страны за строительство заборов на границе. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».
По его словам, если агрессия когда-нибудь случится, то только со стороны Запада. Причем этим же заборам ее придется преодолевать, добавил он.
Лукашенко подчеркнул, что это выгодно Минску. Также белорусский лидер объяснил, что если соседи построят еще две линии таких ограждений, то им будут только благодарны.
Ранее глава Белоруссии заявил, что республика «готовится к войне, чтобы ее избежать».
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